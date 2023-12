Het Asserbos de eerste van een nieuwe reeks gidsen

Midden in de stad Assen vind je het Asserbos. Dit groene hart van Assen kent een rijke geschiedenis. In de nieuwe 'Kleine gids van het Asserbos' komen opmerkelijke verhalen uit de Asser historie aan bod. Het is het eerste deel van de nieuwe Erfgoedreeks van Het Drentse Landschap, genaamd 'de Kleine gidsen van Het Drentse Landschap'.

De gemeente Assen en Het Drentse Landschap werken samen in het beheer van het oude bos. Daarbij is de betrokkenheid van de Asser bevolking van belang. Het Drentse Landschap geeft daarom uitleg en voorlichting over het gebied, onder andere middels dit nieuwe boekje. 'Samen lukt het ons om de natuurkwaliteit van het bos te behouden en tegelijkertijd ook ruimte te geven aan recreatief medegebruik door de mens', schijft Sonja van der Meer, directeur/bestuurder van Het Drentse Landschap, in het voorwoord van de gids.

Verdieping

Bertus Boivin schreef het boekje, dat begint in oktober 1259 met het plan voor een klooster tussen Rolde en de Smilder Venen en afsluitend de huidige wandelroutes door het bos benoemt. Daartussen lees je meer over het oudste deel van het bos, over de lange lanen van het sterrenbos, de planten, enzovoorts. Een rijk geïllustreerde gids die meer verdieping geeft bij een wandeling door dit oeroude bos.