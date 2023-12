Vogels tekenen met Erik van Ommen: 'We zoeken geen goede afbeelding, maar een vogel die begint te leven'

Het herfstkamp komt langzamerhand ten einde. Maar niet voordat de Junior Rangers een tekenles van kunstenaar Erik van Ommen hebben gehad. Normaal gesproken tekent de kunstenaar het liefst buiten, maar het weer werkt niet mee. Gelukkig heeft Van Ommen een model meegebracht.

"Ik heb hier een buizerd om na te tekenen", begint Van Ommen. In een grote tent hebben een aantal Junior Rangers zich verzameld. "We gaan kleine tekeningen maken, met een paar schetsjes. Je kunt je vingers gebruiken om het een beetje uit te vegen voor licht en donker. Probeer de buizerd in een paar lijnen en vlakken te tekenen. Ik laat jullie eerst je gang gaan."

Verhouding

Iedere halve minuut draait de vogeltekenaar de buizerd een beetje zodat de cursisten een andere invalshoek hebben. "Let goed op de verhoudingen van de vogel en probeer in een paar lijnen het lichaam neer te zetten. Let op de vormen, je hebt een eivormig lichaam, met een staart en een vleugel, een kop en een snavel. Dat zijn de belangrijkste dingen die je ziet en de poten natuurlijk. Daarna ga je detailleren."

Concurrentie

Van Ommen is tevreden over zijn leerlingen. "Ze doen het eigenlijk veel te goed, het worden concurrenten van mij", grapt hij. "Kijk maar naar het verschil tussen de eerste en de laatste tekening die jullie gemaakt hebben, wat een enorm verschil er al in zit. Dat is puur omdat je hebt leren kijken, en hebt leren tekenen. Op een gegeven moment ben je gewend aan de vogel die je tekent. Kijk, deze vogel begint te leven. Daar zoeken we naar en niet naar een goede afbeelding. Dit kun je zo inlijsten."