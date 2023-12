Koolmeesje durft te overnachten bij de bosuilen

Een koolmees heeft een bijzondere nacht gehad. De geluksvogel besloot om afgelopen nacht in een bosuilenkast in Nijensleek door te brengen. Hij kreeg een compleet concert van de bosuilen te horen. En dat terwijl de koolmees op het menu van de bosuil staat.

De wildcamerabeelden van Claus van den Hoek laten de merkwaardige situatie zien. "Gisteren aan het einde van de middag besloot een koolmees om in de bosuilkast te overnachten. Hij kon zodoende van dichtbij genieten van bosuildialogen tussen een uil op de zitstok en eentje in een nabijgelegen boom. Zijn geluk was, dat de uil niet even naar binnen kwam om van hem een braakbal te maken."