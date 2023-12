Veenbesparelmoervlinder met verdwijnen bedreigd

De naam is een mond vol en de kleur is betoverend, maar deze vlinder staat op het punt van uitsterven. De veenbesparelmoervlinder is één van de soorten 'die we niet kunnen missen'. Drentse natuurorganisaties hebben een memoryspel uitgegeven met het motto 'Om je geheugen op te frissen, deze soorten kunnen we niet missen'.

Schittering

Parelmoervlinders danken hun naam aan de glanzende, parelmoerachtige vlekjes op de onderkant van de achtervleugels. In Drenthe komen de veenbesparelmoervlinder en de zilveren maan voor, beide zeldzame soorten die op maar weinig plekken vliegen. De veenbesparelmoervlinder is zelfs alleen bekend van een paar veentjes in boswachterij Hart van Drenthe. In het verleden vloog bij Schoonloo ook nog de bosparelmoervlinder, maar die is al een aantal jaar verdwenen. De keizersmantel is sinds 1980 uit ons land verdwenen, maar sinds de eeuwwisseling duikt deze vlinder steeds vaker op. Hij wordt ieder jaar in Drenthe gezien, dus wellicht heeft hij zich hier gevestigd.