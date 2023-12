Meer kerkuilen in Drenthe dankzij nestkasten

Nest

Een kerkuil is herkenbaar aan het witte hartvormige gezicht en een spookachtige krijs. De broedperiode loopt vanaf januari tot in het najaar. Bijna alle kerkuilen in Drenthe broeden in een nestkast. Als er voldoende veldmuizen voor handen zijn, krijgt een paar tot wel twaalf eieren. En dat twee tot drie keer per jaar. Als de muizen schaars zijn, beginnen ze soms niet eens aan een nest. Behalve veldmuizen eten de uilen ook spits- en woelmuizen. Het hele jaar door leven de volwassen dieren in de buurt van de broedplaats. De jonge uilen trekken erop uit.