Platen van de Sporters met Renate Groenewold

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In 'Platen van de Sporters' praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen.

In deze aflevering is oud-schaatsster Renate Groenewold te gast.

Dansen in huis

Renate Groenewold groeit op in Musselkanaal en woont inmiddels jarenlang in Assen: "Ik voel me heel fijn in Drenthe", zegt ze. "Elke keer als ik hier op de fiets zit dan denk ik: wat is het hier toch mooi."

Tijdens Renates jeugd draaien haar ouders veel muziek en dansen ze in huis. Voor schaatswedstrijden moet ze al op jonge leeftijd het hele land door: "Bij pa en ma in de auto stond muziek ook zeker aan. Met name radiozenders. Geen cassettebandjes, hoewel ik wel klaar zat bij de Top 40 om bandjes op te nemen. Ik had het er vandaag nog over. Ik heb dus collega's die niet weten wat een walkman is."

Muziek tijdens de Olympische Spelen

Later verruilt Renate de walkman voor een discman. Muziek gaat ook tijdens de Olympische Spelen in 2002 mee: "Als sporter is het lekker om muziek op te hebben tijdens de warming-up. In de discman had ik een cd van Lifehouse. Tot mijn verbazing trad Lifehouse op tijdens de medailleceremonie. Maar ik was wel een beetje teleurgesteld, want de leadzanger is niet zo groot," zegt ze lachend.