Tapuit vindt veilige haven in Aekingerzand

Nesten

Tapuiten maken gebruik van konijnenholen om te broeden. Omdat die er steeds minder zijn, is naar een alternatief gezocht. De kunstmatige nesten bestaan uit een pvc-buis in een heuveltje, afgedekt met wat hout en stenen. De tapuiten broeden er graag omdat het diepe hol relatief veilig is tegen predatoren. Gaas biedt extra bescherming tegen het uitgraven door de vos. Daarnaast is de rust in het gebied hersteld door het afsluiten van wandelpaden.

Succes

De maatregelen hebben effect: het aantal jongen dat groot kan worden in de nesten neemt toe en het aantal vertrapte of verstoorde nesten neemt af. "Het Aekingerzand is een voorbeeldgebied aan het worden", aldus vogelonderzoeker Stef Waasdorp. "We krijgen beheerders op bezoek die benieuwd zijn wat we hier doen." In het Dwingelderveld willen natuurbeschermers dit voorbeeld volgen. Er zijn stobben in het gebied gelegd in de hoop dat tapuiten daar zullen nestelen.

Afwachten

"We hebben de stobben neergelegd in de hoop dat de tapuiten van het Aekingerzand zouden overvliegen naar het Dwingelderveld", licht Hans Kruk van Staatsbosbeheer toe. "Teleurstellend is dat we nog geen broedgeval hebben kunnen vaststellen. Ieder jaar worden de vogels gemonitord door ervaren vogelaars en vrijwilligers en vorig jaar hadden we een mogelijk geval. Maar je kunt het pas met zekerheid vaststellen als er jongen gezien zijn."