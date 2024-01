Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie

Ter Bork is zo'n tien jaar werkzaam bij IVN Natuureducatie, Daarvoor was hij tien jaar lang meester op diverse basisscholen in Drenthe. Zijn werk viel op: in 2010 werd hij gekozen tot leraar van het jaar voor het primair onderwijs. Een vacature bij IVN zette hem aan het denken: vanuit IVN bereik je 200 basisscholen in Drenthe en circa 30.000 kinderen. "Dat was mijn kans om heel veel scholen te helpen." Hij benadrukt dat er veel werk aan de winkel is, uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse kinderen ver van de natuur afstaat. "En je moet eerst houden van de natuur om het te behouden. In het nieuws gaat het vaak over de problemen in de natuur. Ik wil juist graag laten zien hoe tof de natuur is, wat er allemaal leeft, om kinderen en leerkrachten er enthousiast over te maken."