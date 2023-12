Nederlandse slankpootvliegen in kaart gebracht door Belgische expert

Heb je wel eens een slankpootvlieg gezien? De kans is best aanwezig aangezien deze familie in ons land alleen al 264 soorten telt en wereldwijd op de vierde plaats staat in de ranglijst van meest soortenrijke vliegenfamilies. In Drenthe komen 72 soorten voor. De vliegen leven overal, op struiken in de tuin, bij bomen in het park, op de hei, in kustduinen en in hoogveengebieden.