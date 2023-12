Bloeiende planten zoeken tussen kerst en oud en nieuw

Een jubileum voor FLORON: op Eerste Kerstdag start de tiende Eindejaars Plantenjacht, georganiseerd door de organisatie die onderzoek doet naar wilde planten in ons land. Plantenliefhebbers gaan in de meest onwaarschijnlijke periode van het jaar op zoek naar bloeiende planten.

Winterbloeiers

Een van de winterbloeiers is de gaspeldoorn, een groenblijvende struik met doornen en goudgele bloemen. Gaspel komt van het oude Nederlandse woord gaspe, dat haak of gesp betekent. De winterjasmijn, een winterharde heester met heldergele bloemen, bloeit van december tot februari. Als het vriest, stopt de bloei en verwelken de bloemen, maar zodra de temperatuur stijgt, bloeit de struik weer.

Resultaten

Tijdens de vorige editie werden gemiddeld bijna tien soorten geteld in het land. Dat is minder dan de jaren daarvoor. De landelijke top drie zag er anders uit dan een jaar eerder en bestond uit klein kruiskruid, paarse dovenetel en vogelmuur. In 2022 stonden het madeliefje, het straatgras en het klein kruiskruid in de top drie. Tijdens de eerste editie van de plantenjacht in 2015 werden de meeste bloeiende planten in december geteld.