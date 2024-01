Vaste prik in januari: de Nationale Tuinvogeltelling

Over drie weken is het weer zover: iedereen die wil, kan tuinvogels tellen in eigen tuin of omgeving. Jaarlijks doen ruim honderdduizend mensen mee in het hele land. In Drenthe telden vorig jaar vierduizend mensen. De resultaten geven een goed beeld van de ontwikkeling van broedvogels in ons land.

Kun je niet wachten om vogels te bekijken of kan jouw vogelkennis wel wat opgepoetst worden? Kijk dan live mee naar deze voedertafel en lees de ROEG!-artikelen over Drentse tuinvogels terug. Of bestudeer de tuinvogel top 25 . Ook kun je hier de tuinvogelquiz van ROEG! maken. Hoeveel verschillende soorten herken jij?

Eerdere resultaten

De huismus prijkte vorig jaar op de eerste plek van de lijst, zowel landelijk als in onze provincie. De landelijke en Drentse top vijf werd verder gevuld door de koolmees, de pimpelmees, de merel en de vink in. In 2022 zag de Drentse top drie er precies hetzelfde uit. Op de landelijke lijst stond de merel op plek drie.

Dat de huismus steeds met kop en schouders boven de rest uitsteekt is geen verrassing, aldus de Vogelbescherming. "Huismussen leven in grote groepen, waardoor deze soort in absolute aantallen standaard op de eerste plek eindigt."

Tuintellingen

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek organiseren de tuinvogeltelling sinds 2001. De jaarlijkse tellingen leveren veel informatie over het wel en wee van onze tuinvogels en de manier waarop vogels in de winter onze tuinen gebruiken.

Zo blijkt het goed te gaan met de grote bonte specht. De laatste paar winters zijn ieder jaar meer grote bonte spechten geteld. Met de merel gaat het wat minder al is het nog steeds de meest talrijke vogel van ons land. Naast tuinvogels kun je ook vlinders, bijen, kikkers, egels, mollen en spinnen tellen. Wil je meedoen met een van de tuintellingen? Kijk voor meer informatie op de website van Jaarrond Tuintelling

Vogels tellen

Wil je meedoen met de vogeltelling, tel dan op vrijdag 26, zaterdag 27 of zondag 28 januari één keer een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. De vogels die alleen maar overvliegen tellen niet mee. Noteer alle waarnemingen van een soort maar tel ze niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen.