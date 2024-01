Moestuincoaches gezocht: 'Niet elke leerkracht heeft groene vingers'

Steeds meer scholen en kinderopvangen willen moestuinieren met leerlingen, aldus IVN. Programma's zoals Jong Leren Eten stimuleren de scholen om moestuinieren op te nemen in het onderwijsprogramma. Maar niet iedere leerkracht of pedagogisch medewerker heeft groene vingers. De moestuincoach biedt dan uitkomst: iemand die er veel van weet en het leuk vindt om deze kennis te delen met leerlingen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat moestuinieren bijdraagt aan een positieve houding tegenover gezond voedsel. Leerlingen doorlopen het volledige proces van zaaien tot oogsten en kunnen van eigen oogst proeven. Moestuinieren kan op het schoolplein, nabij de school in bijvoorbeeld een volkstuin of een buurttuin, op het erf van een boer, in een tuin bij een zorgcentrum voor ouderen of wellicht in eigen tuin.