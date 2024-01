Zwerfstenen determineren: 'Elke steen heeft een verhaal'

Harry Huisman is de zwerfstenenkenner van onze provincie. Sinds een jaar of twintig geeft hij iedere winter een goed bezochte cursus over keien in het Hunebedcentrum te Borger. Komende woensdag 10 januari gaat een nieuwe zesdelige cursus van start.

"De cursus is bedoeld voor iedereen die wat meer van stenen wil weten", aldus Huisman. "Langs akkers en op zandpaden worden veel stenen gevonden die mensen oprapen omdat ze hen aanspreken. In het Hunebedcentrum houden we regelmatig determinatiebijeenkomsten waar we belangstellenden vertellen wat voor steen ze gevonden hebben. Dat roept vragen op en dus geven we al vele jaren een cursus met meer achtergronden."

Inhoud cursus

"Elke steen heeft een verhaal", vertelt de expert. "Dat heeft te maken met het ontstaan tijdens vulkaanuitbarstingen en ijstijden. Ik leg uit hoe ze daar zelf achter kunnen komen." Huisman vertelt waaruit de stenen bestaan, wat de kleuren betekenen en wat de korrels zijn waaruit de stenen zijn opgebouwd. "Na de pauze is het tijd voor een praktijkoefening met verschillende stenen op tafel. Ik geef opdrachten en samen kunnen de cursisten proberen erachter te komen wat het is. Op die manier krijgen ze wat meer grip op de stenen want het lijkt zo makkelijk om een steen een naam te geven maar dat valt om de drommel niet mee."

Eigen stenen