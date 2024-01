Eindejaars Plantenjacht: madeliefje op nummer één

Plantenliefhebbers lieten zich niet uit het veld slaan door de grote hoeveelheid regen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari. Tijdens de Eindejaars Plantenjacht, die dit jaar voor de tiende keer werd gehouden, hebben ze in het hele land wilde of verwilderde bloeiende planten gezocht. Uit de tellingen blijkt dat het madeliefje het meest is gevonden.