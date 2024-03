Vrijwilligers maken nieuw hek voor Landgoed Vennebroek

Deskundig

De vrijwilligers moesten wel even nadenken toen ze het restauratieverzoek kregen. Bartelink: "Ik had positief kritische mensen in mijn groep en het leek hen een hele klus. Durven we dat wel? Maar we hebben zo'n scala aan activiteiten van mensen met brede interesses maar ook brede vakkundigheden. Dat was voor ons aanleiding om te zeggen we gaan het doen." Alle expertise op het gebied van metaal- en houtbewerking kwam uitstekend van pas.