Drenthe Toen-podcast: de merkwaardige familie van Jan Pieter de Groot

Een bont palet aan voorvaderen ontworstelt hij aan de vergetelheid. Jan Pieter de Groot: "Zo vond ik een zekere Frederik Nieuwold, in Suriname, begraven in Fort Hollandia."

Frederik leefde van 1747 tot 1779 en was luitenant-ter-zee, ten dienste van de Staat der Nederlanden, vertelt de Groot: "Ik legde contact met een bekende in Suriname, hij is naar het graf gegaan en heeft het voor me gefotografeerd. De achttiende-eeuwse graven kwamen tevoorschijn na de afbraak van een gebouw op het fort in de jaren 50. Op de zerk bleek een familiewapen te staan. Er stond een wildeman op. Een soort Hercules, een man met een berenvel en een knots. Bij het wapen van de gemeente Odoorn staan ook twee van zulke types. Maar dat is van veel latere datum, ik geloof niet dat die wat met elkaar te maken hebben."