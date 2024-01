Jaar van de hermelijn moet verdwijnen marterachtige tegengaan

De hermelijn is een behendig jager en komt in allerlei gebieden, mits hij er voldoende beschutting kan vinden in bossen en houtwallen, op akkers en in duinen. Het dier heeft een voorkeur voor vochtig terrein omdat daar zijn favoriete prooi leeft: de woelmuis. Verder staan ratten, konijnen, vogels en vogeleieren op het menu. Mannetjes en vrouwtjes leven alleen in een eigen territorium. In april zoeken ze elkaar op voor de paartijd.