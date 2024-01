Citroenvlinder is haantje de voorste

Nog voordat het voorjaar officieel begonnen is, kun je al citroenvlinders zien vliegen. De zachtgeel gekleurde dagvlinder overwintert als volwassen imago en is een van de eerste vlinders die in het nieuwe jaar tevoorschijn komen. Vorig jaar werden de eerste citroenvlinders in Drenthe gezien op 14 februari.

Het is ook een van de vlinders die het langst leven. De meeste vlinders worden een paar dagen of weken oud, de citroenvlinder kan wel een jaar oud worden. Omdat het een sterk gebouwde vlinder is, maar ook omdat hij een groot deel van het jaar niet beweegt, geen energie verbruikt en niet slijt, aldus Kars Veling van de Vlinderstichting

Jaarrond

Zodra de zon doorbreekt, fladdert de citroenvlinder tevoorschijn. Ze hebben de winter in winterslaap doorgebracht op een beschutte overwinteringsplek in hulst, klimop of een bramenstruik. Eerst gaan ze op zoek naar een plekje om hun vleugels te warmen en voedsel om aan te sterken. Dan volgt de voortplanting vanaf april. De nieuwe generatie gaat in de zomer in 'zomerrust', ze zit vooral veel stil en komt af en toe tevoorschijn om nectar te drinken. Dan volgt de winterslaap waarna ze in het voorjaar het stokje weer overdraagt aan een volgende generatie.