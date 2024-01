Libellen deden het niet goed in 2023

Afgelopen jaar was een slecht jaar voor de libellen in ons land. Vergeleken met het jaar ervoor vlogen er minder libellen rond, vooral vanaf juli. Drie soorten deden het beter dan in het voorgaande jaar en veertien soorten vlogen beduidend minder, waaronder de in Drenthe bekende bruine glazenmaker. Zo'n vierentwintig soorten waren in gelijke mate aanwezig.