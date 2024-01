Vier Drentse gemeenten stimuleren deelname aan voedselbossen-cursus

Het Drentse Voedselbos Loket verzorgt de basiscursus 'Ontwerp je voedselbos'. De aanleg van voedselbossen stimuleert lokale voedselproductie en vergroot de biodiversiteit en leefbaarheid in de eigen buurt of wijk.

Praktische kennis

Georganiseerd

De Vereniging Drentse Voedselbossen is de snelst groeiende beweging in Noord-Nederland, aldus projectleider Huigens. "Het begon ongeveer anderhalf jaar geleden. We dachten dat acht mensen wel interesse zouden hebben om een voedselbos te beginnen, maar dit bleken er tachtig." Daarom richtte zij de vereniging op. "Starten met zo'n bos kunnen mensen wel, maar het goed doen is een tweede. Weet je wel wat je allemaal naast elkaar kun plaatsen? En hoe onderhoud je het?"