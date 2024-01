Naar de natuur kijken vanuit je luie stoel

Waterland

Holland: Natuur in de Delta is een natuurfilm uit 2015 van Mark Verkerk waarin het Nederlandse zee- en rivierengebied de hoofdrol speelt. Dieren in en om het water komen in beeld waaronder de bever, de haas, de ooievaar, de ringslang, de snoekbaars, de stekelbaars, de zeearend en het bijna uitgestorven en zeer zeldzame pimpernelblauwtje. Deze film is op Netflix te bekijken en is de opvolger van de twee jaar eerder verschenen De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen.