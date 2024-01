Op pad in de Drentse natuur: 13 en 14 januari

Ga samen met gids Peter op ontdekkingstocht door Veenhuizen, één van de koloniën van Weldadigheid. Peter groeide op in Veenhuizen en is bekend met de raadselachtige sfeer en de grillige geschiedenis van het gevangenisdorp. Geniet van 200 jaar grimmige geschiedenis in twee uur en drie kilometer in het 'Pauperparadijs' van Drenthe. Meer informatie lees je op deze website