Blauw natuurschoon als medicijn tegen Blue Monday

Blauw

Een blauwe flits in je ooghoek terwijl hij rakelings over het wateroppervlakte scheert. De ijsvogel is een prachtige verschijning met een felblauwe en -oranje verendek. De naam doet anders vermoeden, maar ijs is niet de beste vriend van die vogel. In strenge winters leggen velen het loodje omdat ze onvoldoende voedsel vinden in de bevroren waterpartijen. IJsvogels leven van vis en waterinsecten, waaronder libellenlarven. In korte tijd brengen ze veel jongen groot waardoor ze de verliezen weer compenseren.