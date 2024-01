Meest duurzame bewonersinitiatief van Drenthe gezocht

Wil je jouw project opgeven, of ken je een burgerinitiatief in jouw buurt dat deze prijs verdient? Neem dan uiterlijk 9 februari 2024 contact op met Emile Suringar van NMF Drenthe via e.suringar@nmfdrenthe.nl . Geef deze informatie door in je mail: naam van het initiatief, naam van de contactpersoon, één of twee voorbeelden van circulaire activiteiten van het initiatief, wat deze activiteit(en) zo succesvol maakt, start van het initiatief, partijen waarmee het initiatief wordt uitgevoerd, of het initiatief geheel door vrijwilligers wordt uitgevoerd en waarom het initiatief dit steuntje in de rug goed kan gebruiken.