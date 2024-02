Kennisdocument moet bijdragen aan bescherming kleine marterachtigen

Het kennisdocument vervult de behoefte van verschillende provincies die op zoek zijn naar goed beschikbare kennis van marterachtigen en de mogelijke maatregelen om een verdere afname te voorkomen. "Die kennis was vaak niet paraat of verspreid over het land", aldus ecologisch adviseur Jeffrey Peereboom . "Met als gevolg dat de handreikingen en richtlijnen per provincie verschilden. En daarmee ook de kwaliteit van de onderzoeken en adviezen van ecologische adviesbureaus. In 2022 is begonnen met het opstellen van het document en het resultaat is nu beschikbaar."