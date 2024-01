Platen van de Sporters met Ilse de Haas

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is bakkenist Ilse de Haas te gast.

De 28-jarige Ilse de Haas heeft het racen in haar bloed zitten. Vader Géral de Haas was bakkenist van Egbert Streuer. Na het overlijden van de moeder van Ilse besluiten ze samen de Classics te gaan racen: vader als rijder, Ilse als bakkenist. "Dat vond hij heel erg leuk. Toen ik zei dat ik ook Nederlandse kampioenschappen wilde doen en een stapje hoger wilde, vond hij het toch wel wat spannend."

The Best van Tina Turner

De vader van Ilse was al gestopt met racen voordat ze geboren werd. Toch kent ze alle verhalen: "In Oostenrijk draaiden ze het nummer The Best van Tina Turner voor de winnaar. Mijn vader won daar en als ik dat nummer hoor dan moet ik daaraan denken. Dat wil ik ook. Ik wil ook de beste worden."

Soms luistert Ilse The Best als voorbereiding op een race. "Je hebt een half uur of uur voor een wedstrijd om in de racemodus te komen. Het liefst zet ik dan uptempo nummers aan om ervoor te zorgen dat je geconcentreerd bent. Als ik langzame nummers aanzet, val ik denk ik in slaap."