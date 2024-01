Drenthe Toen-podcast: Ooggetuigenroute Veenhuizen, verhalen uit een vervlogen eeuw

"De opnames zijn al meer dan 10 jaar geleden gemaakt", vertelt Meester, "want toen heb ik onder andere voor mijn boeken Koloniekak en ook voor Hollands Siberië, een heleboel oudere mensen geïnterviewd. Het was eigenlijk een voorstel van het Gevangenismuseum: oral history. Leg vast wat mensen meegemaakt hebben hier, vooral in de tijd dat het in Veenhuizen een besloten situatie was. Toen je er nog niet zomaar in kwam als vreemde."

80 uur beeldmateriaal

"De eerste keer had ik gewoon een opname-apparaatje bij me. Mijn man, die is filmmaker, zei: 'Zal ik er dan een camera op een statief bijzetten zodat we ze ook in beeld hebben?' Dus het zijn wel statische opnames, die camera stond er zonder cameraman bij. Maar dat was bewust, ik wilde de intimiteit van dat gesprek niet verstoren door gedoe met een camera. Zo hebben we toch in totaal iets van 80 uur beeld opgebouwd, enorm. Dat is later deels gebruikt voor een documentaire. Die is ook door RTV Drenthe uitgezonden destijds."