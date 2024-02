Platen van de Sporters met Martin Drent

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is trainer en oud-voetballer Martin Drent te gast.

Muziek is zijn leven. Zonder muziek zou zijn leven zelfs minder mooi zijn. Maar als Martin Drent moet kiezen tussen voetbal en muziek dan wordt het heel lastig. Martin groeit op met geheime zendermuziek. In zijn jeugdjaren geeft hij er niet veel om, want Martins leven draait dan om voetbal. "In die tijd had je volgens mij geen school," grapt hij. "Als ik naar bed ging, ging de bal mee."

Elvis Presley

In zijn tienerjaren verdiept Martin zich in Elvis Presley. "Ik weet nog dat de juf in de klas kwam met de vraag: 'Weten jullie wie er overleden is?' Ik vind Elvis heel interessant. Mensen die niet op een goede, gezonde manier leven, triggeren mij op de één of andere manier."

André Hazes is daar ook een mooi voorbeeld van: "Ik Leef Mijn Eigen Leven moet op mijn uitvaart gedraaid worden. Dat nummer past bij mij. Ze zeggen: 'Hazes is de basis' en dat geldt voor mij ook."

Martin vertelt bevlogen over zijn muziekkeuze. Het liefst luistert hij met een biertje in zijn hand in zijn mancave waar het eeuwig kerst is. "Mijn vrouw vindt het vreselijk ordinair en plat. En dat is het ook."