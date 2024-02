Het perfecte plaatje dankzij een hut

Bijna alle fotohutten in Nederland en Vlaanderen komen aan bod in de nieuwe Gids voor Hutfotografie, waaronder de fotohut in Uffelte en de marterhut van expert Edo van Uchelen in Vledder. De auteurs geven praktische tips voor het maken van de mooiste natuurfoto's, zowel overdag als 's nachts.

"Omdat ik graag in de nacht vanuit hutten fotografeer, bezoek ik al jaren regelmatig Edo's hut", vertelt natuurfotograaf Andius Teijgeler. "De razendsnelle bunzing was bij mijn bezoeken meestal de eerste. Het is ongelofelijk lastig om die snelle rover goed vast te leggen. Hij rent rond en blijft bijna niet zitten."

Opgesloten

Een hut biedt beschutting en de mogelijkheid om dieren in hun natuurlijke omgeving en van dichtbij te fotograferen. Dit kan prachtige foto's opleveren, zoals portretten, interacties tussen soortgenoten of actiefoto's. Toch is hutfotografie niet voor iedereen weggelegd; je hebt geduld nodig, bent soms beperkt in je bewegingsvrijheid en ze zijn niet allemaal even comfortabel.

Specifiek

Fotohutten zijn er in verschillende soorten en maten. Sommige hutten richten zich op specifieke soorten, zoals roofvogels, ijsvogels of marterachtigen. De fotohut in Vledder is een nachthut met stapelbed en 'martergarantie'. Eigenaar Van Uchelen is weg van de dieren en schreef een boek over de 'buitenbeentjes' onder de kleine roofdieren, de bunzing, wezel en hermelijn. Zijn eigen natuurgebied heeft hij geschikt gemaakt voor de rovers.

