Hoe donker is het bij jou?

Duisternis is iets waar we zuinig op moeten zijn, vindt 'duisternisbewaker' Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het is een 'oerkwaliteit' en van belang voor mens en dier. Onderzoek laat zien dat het verdwijnen van duisternis nadelige gevolgen heeft.

Om vast te stellen hoe donker het nog is, wordt het publiek opgeroepen om sterren te tellen tijdens een nationale meetactie in de periode van 1 februari t/m 14 februari en van 1 maart t/m 14 maart. De actie wordt sinds 2021 gehouden maar is niet elk jaar even succesvol omdat het weer niet altijd meewerkt.

Maanstand

De specifieke periode waarbinnen geteld moet worden heeft te maken met de stand van de maan: de metingen worden gedaan als de maan onder de horizon is. Als de maan boven de horizon staat of als het bewolkt is of slecht weer hebben metingen geen zin.

Tellen

Het sterrenbeeld Orion staat centraal in de meting. Deelnemers wordt gevraagd om alle sterren binnen dit sterrenbeeld te tellen, nadat je je ogen hebt laten wennen aan het donker. Deze handleiding legt uit hoe je een precieze telling met het blote oog aanpakt.

Tellingen

De eerste telling in 2021 viel in het water omdat bewolking het tellen onmogelijk maakte. Het jaar daarop deden ruim zeshonderd tellers in het hele land mee. Vorig jaar was wederom een matig teljaar vanwege de weersomstandigheden. De resultaten kun je op deze kaart bekijken.

Resultaat