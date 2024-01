Verken het Groote Zand en ontdek paddenstoelen in de winter

De winter is misschien niet het meest voor de hand liggende seizoen om paddenstoelen te zoeken, maar ze zijn er wel. Sommige soorten verschijnen pas in de winter, andere soorten zijn er het hele jaar door maar vallen niet zo op tussen al het groen in de andere seizoenen.

Natuurorganisatie IVN-KNNV Assen organiseert een winterwandeling in het Groote Zand waar gidsen van de Paddenstoelenwerkgroep de deelnemers laten kennismaken met winterzwammen.

Seizoen

Het officieuze paddenstoelenseizoen loopt van eind augustus of begin september tot ongeveer eind november zodra het gaat vriezen. De paddenstoelen met hoed en steel verdwijnen maar andere soorten blijven. "Zo'n negentig procent van de soorten verdwijnt", vertelt gids Frank Huisman. "Zodra het vriest wordt de broze celstructuur doorgeprikt door ijskristallen en is het afgelopen. Soorten met een stevigere, houtachtige structuur zoals houtzwammen blijven over."

Gezwam

De dakloze thuiszwam is een soort die je 's winters kunt vinden. De zwam leeft op naaldhout in voedselarme bossen. Bij jonge paddenstoelen is de bovenkant glad en met het toenemen van de leeftijd wordt dit gerimpeld. De kleur verandert van licht paars naar mosterdgeel naar olijfbruin met een witte, vezelige rand. De dennenmoorder parasiteert op sparren, lariksen en dennen. Deze zwammen hebben een bruine, bultige bovenkant met een witte rand.

Kleurrijk

In de winter zie je waasjes en korstjes op dode boomstammen. Dit zijn gespecialiseerde paddenstoelen, verwant aan het eekhoorntjesbrood. De meeste van deze zwammen hebben een hoge luchtvochtigheid nodig om te overleven en komen voor in vorstvrije periodes. "Ook de groene schelpzwam en trilzwammen zie je veel na de vorst", aldus Huisman. "Door de kleur vallen ze extra op."

Deelname