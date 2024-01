26 albums en het liefst op tape, dit is garagerockband Delta Echoes

De garagerock-scene in Drenthe is niet groot, maar wel luid. Slechts een handvol muzikanten bestiert haar met verve. Voeg je binnen dat genre nog het woord 'psychedelisch' toe, dan wordt de keuze nog kleiner. Misschien kom je zelfs niet verder dan één band: Delta Echoes. Deze week zijn de mannen daarvan ze te gast bij Djammen.

Uit Meppel, Zwolle en Geerdijk komen de vier bandleden. Harald de Ruiter op zang en gitaar. Op drums Frederik Roeland. Basgitaar Peter Kroes en slaggitaar Gerhard Post. De liefde voor de schurende muziek uit de jaren zestig verbindt hen.

Oude ziel

"Gelijkgestemde zielen denk ik", zegt Roeland. "Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Volgens mij hebben we allemaal wel een beetje affiniteit met sixties-muziek. Als het een beetje oud klinkt dan is het al gauw gaaf zeg maar."

De mannen kennen elkaar via de muziek en zijn allen van mening dat het onderbelichte garagerockgenre een boost kan gebruiken in het Noorden. "Als garagerocker moet je natuurlijk Peter er ook bij hebben in de band", grapt Roeland richting bassist Peter Kroes uit Meppel. Onder andere bekend van garagerockband The Kryng en regiopiratenbeat-senstatie Combo Koedijk. Daarnaast heeft hij samen met een vriend zijn eigen platenlabel in het genre: Milkcow Records.

Volgens Kroes bestaan er echter sixties-bands waar hij geen onderdeel van uitmaakt. "Ja, die zijn er zeker wel", grapt hij. "Helaas."

"We hebben als eens eerder bij elkaar in een band gezeten", legt De Ruiter uit, doelend op Roeland. Ook die band speelde muziek in de vergelijkbare hoek. "Die hield toen op te bestaan en toen kwam dat grote zwarte gat."

Beide heren zochten elkaar op. "Toen zijn we in het begin een beetje gaan rommelen met demootjes maken met zijn tweeën. Dat heeft best wel lang geduurd volgens mij", zegt De Ruiter. Roeland vult hem aan. "Ja, wel aardig ja."

"Ja, alles duurt best wel lang bij ons wat dat betreft, behalve de nummers", lacht De Ruiter.

Tape

Kroes en Postma werden aan de band toegevoegd, die Roeland al kenden vanuit de begeleidingsband van de Meppeler muzikant Ruud Fieten. Het klikte vlot en Delta Echoes bleef niet meer bij een paar demo's. Na de EP Alpha volgde het allbum Bravo, dat onlangs verschenen is op tape. Liefhebberij van Kroes.

"Ja, ik weet niet. Als je het uitbrengt op een tapeje of op vinyl, of zelfs op cd, dan heeft het toch een soort van meerwaarde alsof het er dan echt is. Online luisteren is natuurlijk hartstikke handig, maar dat zegt mij zelf niet zo heel veel. Ik beleef het meer als ik het echt van een productje draai", meent hij.