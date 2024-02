Tweede deel Drenthe Toen-podcast 'Ooggetuigenroute Veenhuizen': De pastoor verstopte zich onder de vloer

Zelf woonde ze een poosje in de Veenhuizer pastorie: "De laatste pastoor was overleden en het pand heeft een jaar leeg gestaan. Toen heb ik het mogen huren van de rijksgebouwendienst voor 150 euro per maand. In die periode heb ik al die interviews met inwoners van het dorp hier opgenomen, in de woonkamer. Ik denk juist doordat het in Veenhuizen plaatsvond, ik die verhalen ook makkelijker naar boven kreeg."

Lekker stiekem naar binnen kijken

We staan in de tuin van de pastorie. Meester gaat even op de tenen staan en kijkt, de hand boven de ogen, door het raam: "Daar hangt nog een oude lamp aan het plafond. Wel eentje uit 1920, denk ik. Het huis wordt nu gelukkig opgeknapt, want het kon echt niet meer, het was verschrikkelijk hoe het er aan toe was. Even een tip voor iedereen die de ooggetuigenroute loopt en die ziet dat het huis nog leeg is, je kunt hier ook lekker stiekem naar binnen gaan kijken, dat is historie op zijn puurst."