De geschiedenis ligt op straat en daarom gaat mijnheer Timmermans deur aan deur

Mooi monnikenwerk

Het dikke boekwerk is niet de enige monsterklus die Timmermans klaarde. "Ik heb een enorme interesse in mijn omgeving, alles wat er geweest is, maar ook in de mensen die er gewoond hebben. Dus ik schrijf elke drie maanden een stukje in het dorpskrant. Van elk huis hier in de omgeving zoek ik uit wie daarin gewoond heeft, vanaf het begin dat het gebouwd werd tot nu, zoek ik zoveel mogelijk namen. Dat heb ik intussen gedaan voor Buinerveen en voor Exloërveen. Ik denk dat dat Buinerveen 200 huizen heeft. Je moet dan het hele bevolkingsregister van Borger doorvlooien en die van Buinerveen eruit halen. De namen opsommen van wie er ooit woonde. Ja, inderdaad, monnikenwerk. Maar wel mooi monnikenwerk."

Op bedevaart naar Jeruzalem

De andere tak van sport voor Timmermans is de genealogie. "Ik geef ook om mijn familie, dus Ik heb ook al heel veel over mijn familie uitgezocht. De kwartierstaat van mijn kinderen, maar ook die van mijn kleindochter bijvoorbeeld. Ja, en met haar familielijn ben ik al al 1200 jaar terug! Dat komt doordat zij voorouders heeft in heel Europa. Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Bulgarije, Oekraïne, het Byzantijnse Rijk! Ja, ik heb daar ook al eens een keer gezegd: je moet nog eens een keer op bedevaart naar Jeruzalem, daar ligt nog een voormoeder van jou begraven. Dat was Sophie VonSalm-Rheineck, die ging samen met haar zoon Otto van Bentheim op kruistocht en zij is in Jeruzalem overleden in 1176. Die is daar begraven in één van de kerken en het graf lijkt er nog te zijn, dus daar moeten we maar eens gaan kijken, haha."