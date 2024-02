De schorpioenvlieg zet de kijker op het verkeerde been

Arends verheugt zich op de zomer want dan vliegt een van haar favoriete insecten: de schorpioenvlieg. Wereldwijd zijn er zo'n vijfhonderd soorten waarvan een vijftal algemeen in ons land voorkomt. Het insect ziet er gevaarlijk uit maar dat blijkt in de praktijk wel mee te vallen.

Schorpioenachtig

"We staan hier bij een bosrand", wijst de boswachter. "Er is wat schaduw, het is vochtig en er staan allerlei struiken. Precies de plek waar je op zoek moet gaan naar een heel leuk insect." De naam kan je op het verkeerde been zetten want het is geen vlieg maar ook geen schorpioen. "Het mannetje heeft een achterlijf dat hij een beetje kan ronddraaien. Dat ziet eruit als een schorpioen, vandaar de naam." Kenmerkend voor sommige schorpioenvliegen is het tangvormig orgaan dat de mannetjes aan het achterlijf hebben. Het heeft geen angel en is ongevaarlijk. Het wordt alleen bij de paring gebruikt.