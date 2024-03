Een milieuvriendelijk bedrijfsuitje: bomen planten met StukjeNatuur

Bomen in de buurt

"We planten alleen maar bomen in Nederland", vertelt Van Hout. "We vinden het leuk om de mensen zelf mee te nemen en mee te laten planten. Zo ervaren ze hoe het is in het bos. StukjeNatuur is zo'n vier jaar geleden ontstaan. Ik heb het samen met een vriend bedacht. We wilden wat doen voor de natuur en kwamen erachter dat heel veel stukken bos in ons land het niet goed hebben en dat daar extra hulp bij nodig is. Zo zijn we begonnen met het inzamelen van geld om bomen te planten. Tot nu toe hebben we zo'n 200.000 bomen om te planten, de helft daarvan zit al in de grond. In totaal komen we dan op zo'n 200 hectare."