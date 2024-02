Op pad in de Drentse natuur: 3 en 4 februari

Na de zomer is de zwemplas 't Gasselterveld verlaten en één van de mooiste plekken in Drenthe om spiegelingen in het blauwe water te fotograferen. De gele drijflijnen in de nieuwe zwemplas vormen een uitdaging om met de compositie te spelen. Ook de bossen in de omgeving zijn de moeite waard. De excursie is geschikt voor alle typen camera's. Op deze website vind je meer informatie.