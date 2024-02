Een kleddernat bos en waarom de boswachter dat leuk vindt

Boswachter Lysander van Oossanen ziet het water stijgen in 'zijn natuurgebied' het Drents-Friese Wold. Nog nooit viel in een jaar zoveel regen als in 2023 en ook dit jaar begon met flinke buien. Het is een effect van de klimaatverandering dat al te merken is.

Sloten dempen

In het Drents-Friese Wold zijn de afgelopen jaren veel sloten gedempt. "Die sloten waren bedacht om de natte laagtes en veentjes droger te maken tijdens de ontginning in de jaren dertig van de vorige eeuw", vertelt Van Oossanen. "Nu er in het Drents-Friese Wold geen houtproductie meer is, zijn de sloten niet meer nodig. Door ze te dempen houden we zoveel mogelijk water in het gebied. Iedere druppel die valt, krijgt zo de kans om de grond in te zakken."