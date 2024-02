Roodzanden gaat op de schop

Het gebied Roodzanden wordt onder handen genomen in opdracht van de provincie Drenthe. Het gaat om een kleine vijftig hectare gelegen op de flank van het Schipborgse Diep tussen Zeegse en Oudemolen. De wens is om dit terrein te laten aansluiten bij de bestaande natuur van het beekdallandschap.

Het is een gebied met akkers, bloemrijk grasland en veel recreanten die er wandelen of fietsen. Roodzanden is onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa. Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan vastgesteld. In het najaar van 2024 moeten de werkzaamheden starten.

Toekomstmuziek

Het natuurherstelproject is nodig omdat de natuur in het gebied te maken heeft met droogte en teveel voedingsstoffen in de bodem. Het doel van de herinrichting is de Roodzanden weerbaarder te maken, langer water vast te houden en aan te sluiten bij het grotere Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de toekomst zal het gebied verder verwilderen en de heide bij Oudemolen verbinden met de Zeegser Duinen.

IJstijd

Het Drentse landschap werd gevormd in de ijstijden toen landijs het land opstuwde en verschillende ruggen waaronder de Hondsrug vormde. Smeltwater zorgde voor brede en diepe beekdalen, die later weer deels opgevuld werden. Vanaf de middeleeuwen ontwikkelde zich het esdorpenlandschap. In dit systeem hielden gemeenschappen vee dat hooi kreeg uit de drassige beekdalen. Koeien en schapen graasden op heidevelden in de buurt en de mest werd verzameld en uitgestrooid op de es.

Versnippering

Roodzanden was in die tijd een uitgestrekt heidegebied in de Marke van het esdorp Zeegse. Het beekdal van het Schipborgse Diep bestond uit natte hooilanden met houtwallen rondom. In de twintigste eeuw zijn de heidegronden ontgonnen en omgevormd naar landbouwgrond en werden bossen aangeplant. Het gebied versnipperde en ten behoeve van de landbouw werden sloten gegraven om overtollig water af te voeren.