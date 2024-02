Bij-zondere Bed & Breakfast bijenchallenge

Onderdak

Van alle bijensoorten nestelt tachtig procent zich in de grond. Ongeveer tien procent nestelt in gangetjes in stengels of in hout, alleen voor die soorten heeft een bijenhotel zin. Naast zo'n hotel kun je denken aan zonnige en droge nestelplaatsen in de grond, in boomkluiten, holle stengels of dood hout. Kleine verschillen in hoogte en rommeltjes, microreliëf, bieden beschutting, oriëntatiemogelijkheden, warmte en nestmateriaal. Je tuin mag dus een rommeltje zijn.