Drenthe Toen-podcast: 'Veenhuizer vrouwen lieten wel eens een oogje vallen op een stoere gevangene'

Een beetje eng

Ook Mariët Meester heeft herinneringen aan de verpleegden in het dorp. "Ik heb dat ook in het boek Koloniekind beschreven hoe ik dat ervoer. Soms wat griezelig, weet ik nog wel. Ik was een jaar of zes. Ik was ziek en lag op de bank in de kamer. Toen verscheen er ineens een man voor het raam, op een ladder, om het venster te poetsen. Dat vond ik een beetje eng, want mijn moeder was niet in de kamer en dan wist je toch dat het een gedetineerde was."