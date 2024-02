Honden getraind om bunzings op te sporen

Sinds kort worden speurhonden getraind om bunzings op te sporen. Bunzings zijn lastig te vinden en zijn 's nachts actief en zoeken dekking. De Marterstichting vindt de proef veelbelovend.

We nemen een kijkje in Vledder waar speurhond Otchum oefent met het zoeken naar bunzingsporen. Otchum laat het merken als hij de geur van de marter oppikt. "Je ziet dat de hond drukker wordt. Hij gaat een paar keer met zijn kop omhoog om geur te happen, letterlijk en figuurlijk", zegt speurhondentrainer Jan Reuvekamp.

Sporen van bunzings

"Dankzij die hond kunnen we aantonen dat de bunzing in het gebied zit", aldus Reuvekamp. "We kunnen uitwerpselen vinden. Daar kun je weer monsters van nemen voor DNA en om te kijken wat ze eten. Je kunt het gebied in kaart brengen waar de bunzing zijn routes heeft, of waar de plekken zijn waar hij slaapt.

Het is een methode die al meer dan honderd jaar gebruikt wordt om dieren op te sporen, vertelt de trainer. "Het ontstond in de Engelstalige landen waaronder Australië en Amerika, waar grote roofdieren en slangen worden opgespoord. De methode wordt ook gebruikt om schadelijke diersoorten of invasieve plantensoorten op te sporen."

Verstoring

Zoeken naar bunzings mag, maar verstoren is niet de bedoeling. "Je wil nooit het wild verstoren en je moet dus ook niet te dicht bij de bunzing in de buurt komen", aldus Reuvekamp. "Daarom blijven we op de paden, en aangelijnd. Er kunnen natuurlijk ook reeën of andere dieren zitten en die wil je zoveel mogelijk hun rust gunnen."

Een aantal speurhonden is intensief getraind op bunzinglucht. Het is een pilot waaraan verschillende organisaties meewerken, waaronder de Marterstichting. "Dit staat nog in de kinderschoenen", aldus Edo van Uchelen van de stichting. "In Nederland is het geen erkende methode om bunzings aan te tonen."