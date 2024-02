Eten uit de natuur: 'Wildplukken kan echt het hele jaar'

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook in de winter zijn er veel eetbare planten te vinden in het bos. Vrijdag 23 februari houdt Staatsbosbeheer in samenwerking met In Het Wilde Weg een wildplukexcursie bij het Drents-Friese Wold.

Veel mensen denken dat er in de winter weinig groen te vinden is in het bos, laat staan iets eetbaars. "Maar niets is minder waar", vertelt Leah Groeneweg van In Het Wilde Weg. Samen met Tim Horneman organiseert ze wildplukexcursies. "Wildplukken kan echt het hele jaar, maar in de winter vind je weer andere dingen."

Rozenbottels zijn bijvoorbeeld al te vinden in de herfst, maar zijn na een goede nacht vorst nog veel lekkerder. In de vaak zachte winters van tegenwoordig blijven verschillende planten groen. Eetbare wilde planten als kleine veldkers, vogelmuur, dovenetel en veldzuring kun je de hele herfst en winter vinden. Als het vriest stoppen ze even met groeien, maar daarna komen ze weer onder de sneeuw tevoorschijn. Dus erg geschikt om te oogsten in de winter. Net als de wortels van sommige planten, zoals paardenbloem en pastinaak.

Steeds populairder

Groeneweg ziet de populariteit van het wildplukken toenemen. Het wordt steeds bekender en past in de trend van duurzaamheid en gezondheidsbewustzijn. "Mensen gaan echt anders kijken naar hun directe omgeving. Het is ook leuk om te zien dat natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer het wildplukken meer gaan omarmen. In het verleden was er nog veel kritiek op het wildplukken. Sommige mensen vinden dat we de planten moeten laten staan voor de dieren."