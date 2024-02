Drenthe Toen: met Heemschut op pad in Borger: een graf in de feestzaal, een kroeg in de kerk

De klok als boodschapper en wekker

Omdat men vroeger geen TV, geen radio, geen horloge en geen telefoon had, vervulde de klok de rol van boodschapper en wekker, vertelt Bouwknegt: "Om vier uur 's middags wordt elke zaterdag de klok geluid, 4 minuten lang. Dat was vroeger het teken dat men het het werk op het land mocht stoppen en zich kon gaan voorbereiden op de zondag. Dat luiden op de zaterdag doen we nog steeds. En 's zondagsmorgens. Dan is het is een oproep om naar de kerk te gaan en de kerk begint om 10 uur. Dus om kwart over 9 is de eerste keer dat er aan de klok getrokken wordt en om kwart voor tien nog een keer dat we niet vergeten dat we om 10 uur in de kerk moeten zijn." Het klokkenluidersgilde heeft zo'n twintig vrijwilligers: gemiddeld ben je één keer per maand aan de beurt.