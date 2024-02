Platen van de Sporters met Herbert Dijkstra

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is oud-schaatser en sportverslaggever Herbert Dijkstra te gast.

Als kind werd Herbert Dijkstra al gegrepen door muziek. Hij mocht op pianoles, maar na een blauwe maandag bedankte Herbert daarvoor: "Ik zei: 'Nee pa, ik word schaatser.' Ik bleef wel spelen voor mezelf, omdat ik dat leuk vond." Op de middelbare school kwam Herbert Jan Vayne tegen: "Ik was toen al idolaat van hem. Jan was toen al van een niveau. Ik pingelde een beetje en hij was al echt muzikant."

Geconcentreerd

Later kwamen de wegen van Jan Vayne en Herbert Dijkstra weer bij elkaar en tegenwoordig treden ze op met Het Schaatstheater. "Maar ik ben absoluut geen pianist. Ik ben een liefhebber."

Herbert luistert heel geconcentreerd naar muziek: "Als ik muziek luister, luister ik altijd heel actief. Muziek als achtergrond heb ik niet zo gauw. Ik hou van muziek en dan wil ik weten hoe het gemaakt wordt."