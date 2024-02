Broodnodige renovatie van molen De Hoop in Sleen

"Op deze plek staat sinds 1850 een molen", vertelt Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap. "De oude molen is in 1914 afgebrand en toen is deze molen herbouwd. De molen is afkomstig uit Amersfoort. Hij is ooit verkocht, afgebroken en hiernaartoe gebracht." De korenmolen, De Gunst genaamd, stond destijds in Amersfoort te koop voor de sloop. Tussen 1953 en 1956 heeft molenmaker Huberts uit Coevorden de molen gerestaureerd. Op 24 juli 1956 werd de molen in gebruik genomen.