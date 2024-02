Drents heideschaap heeft de toekomst

Het Drents heideschaap is onlosmakelijk verbonden met de zo kenmerkende Drentse heide. Dit eeuwenoude cultuurlandschap blijft behouden voor de toekomst dankzij zoiets 'ouderwets' als begrazing door een schaapskudde.

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de nieuwe serie ROEG! Veldwerk duiken we in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? Dit keer aandacht voor het Drents heideschaap.

Natuurbeheer

"Het zijn de heidebeheerders bij uitstek", zegt schaapsherder Jan Coelingh. "Ze zijn dol op jonge berken en in de winter op jonge grove dennen. Zo houd je het landschap open. Het is keihard werken, elk schaap graast zo'n zes á zeven uur per dag. Terug in de stal hebben ze vier tot vijf kilo aan ruw voer opgehaald. Als slanke dames gaan ze de hei op en als dikke Mina's komen ze terug."

Toekomst

Het Drents heideschaap is aan zet om de Drentse hei in stand te houden, meent de schaapsherder. "Ik denk dat de toekomst voor het Drents heideschaap er florissant uitziet. Het is belangrijk om een heidegebied te behouden voor de toekomst. Een heideterrein is niet alleen maar een open vlakte met begroeiing van hei. Er komen heel veel andere planten en dieren in voor en de schaapskudde heeft daar een belangrijke rol in."