Zeldzame varen verspreidt zich snel door klimaatverandering

Door klimaatverandering hebben we te maken met meer regen. Floron meldt in de Florabalans van 2023 dat dit ervoor zorgt dat varens hier baat bij hebben: 'omdat ze in een deel van hun levenscyclus afhankelijk zijn van bevruchting via water'. Ook de geschubde mannetjesvaren breidt zich de afgelopen decennia sterk uit. De plant wordt door Floron nog als 'zeldzaam' bestempeld, maar sinds 1980 neemt de soort sterk toe in bossen in heel Nederland. Het gaat nog wel om kleine populaties.