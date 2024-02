De doodskopzweefvlieg: 'Een ontzettend mooi dier'

De doodskopzweefvlieg komt in heel Europa voor en is ook in onze provincie volop te vinden. "Het leuke is dat deze zweefvlieg zijn eitjes in het water afzet", vertelt de boswachter. "De larve leeft van organisch materiaal en heeft een lange, dunne telescoop waardoor hij ademhaalt. Daarom wordt de larve ook wel rattenstaartlarve genoemd. Neem maar eens een kijkje bij zo'n engelwortel om te zien wat er allemaal opzit."