Paartijd voor de mol, ideaal moment voor mollentelling

Jaarlijks wordt de mollentelling gehouden in februari, omdat dan de paartijd begint. Mannetjes gaan opzoek naar een vrouwtje en leggen daarom extra lange afstanden af onder de grond. De mol drukt het weggegraven zand uit de gangen omhoog. Deze zandhopen worden nu geteld, niet de mol zelf. Omdat één mol meerdere zandhopen maakt is niet te zeggen hoeveel mollen er actief zijn in een gebied. Maar door de zandhopen te tellen ontstaat er wel een goed beeld van de verspreiding van de soort. De telling is een initiatief van Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Waarneming.nl en Tuintelling.

Het aantal hopen dat een mol maakt is erg verschillend. Volgens Anne Bus van de Zoogdierenvereniging heeft dit onder andere te maken met het soort grond en het aanwezige voedsel: "Graven in zand is gemakkelijker dan in kleigrond. Als er veel insecten in de grond zitten hoeft de mol minder afstand af te leggen om aan eten te komen." Zo zegt het aantal molshopen in een gebied dus ook iets over de grond waarin gegraven wordt.